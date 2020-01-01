Новости » Правительство работает над предложениями «Единой России» по расширению возможностей «ипотечных каникул»

В Госдуме в дистанционном режиме состоялась встреча Председателя Правительства Михаила Мишустина с руководством фракции «Единой России» в преддверии отчета Правительства перед нижней палатой парламента.

«Сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность», – отметил Мишустин.

Вчера Президент объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

«Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Турчака, который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются, озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», - подчеркнул Мишустин.

Напомним, ранее Турчак сообщил, что «Единая Россия» предложила Правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». Сегодня этот порог составляет 1,5 млн рублей. Данная мера затрагивает порядка 30% заемщиков. В «Единой России» считают, что необходимо расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большему числу людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

На встрече с фракцией Мишустин также отметил, что Правительство совместно с «Единой Россией» будет работать над мерами, которые позволят преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжелой ситуации с минимальными потерями.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов выделил два приоритетных направления работы – финансовую поддержку регионов и необходимость пересмотра целевых показателей государственных программ и национальных проектов, чтобы они соответствовали текущей ситуации.

«Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки», – сказал он.

Также «Единая Россия» предложила Правительству ограничивать цены на продукты питания в чрезвычайных ситуациях. В партии считают, что рост цен в период пандемии в основном обоснован действиями поставщиков, а не производителей. В это связи, по мнению единороссов, необходимо огрничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов питания. Мишустин предложение поддержал.

Кроме того, ранее «Единая Россия» направила в адрес Кабинета министров предложения по комплексу антикризисных мер в отношении социально ориентированных НКО. В первую очередь, предлагается предоставить таким организациям пакет льгот аналогичный льготам малому и среднему бизнесу, отсрочку по выплатам банковских кредитов и уплаты всех видов налогов (за исключением НДС), снизить до 15% тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды. Другие меры касаются введения моратория на все виды проверок, взимание пеней, штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и блокировку расчетных счетов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"