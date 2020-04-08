Сегодня, 8 апреля 2020 года, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Красноармейского района Чувашской Республики. Заседание провел глава администрации района А.Н. Кузнецов. Обсуждался комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции в районе.

В заседании оперативного штаба приняли участие заведующий филиалом «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии Майя Григорьева, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району ГУ МЧС России по Чувашии Максим Кожаков, руководитель Красноармейского райпо Роза Николаева, руководитель БУ ЧР «Красноармейская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии Эдуард Сорокин, участковый уполномоченный полиции отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» Сергей Егоров, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Цивильском районе Светлана Трофимова.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы на территории района не произошло распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить жителей нашего района. Особенно предстоит усилить контроль за соблюдением гражданами домашнего режима», - потребовал глава администрации Александр Николаевич.

7 апреля 2020 г. врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял решение об ужесточении ранее принятых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Так, с 7 апреля 2020 г. гражданам, приехавшим на территорию Чувашии из других регионов, необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия. Указанные лица должны находиться по месту своего проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Кроме этого граждане обязаны соблюдать ранее введённые меры: не покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также случаев следования на рабочее место, к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена.

В районе создана постоянно действующая мобильная группа в составе которой задействованы сотрудники филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи», отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Цивильском районе с целью соблюдения гражданами и организациями мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Работа мобильной бригады находится на постоянном контроле главы администрации Александра Кузнецова.

Оперативный штаб Красноармейского района настоятельно рекомендует жителям района соблюдать требования самоизоляции, не игнорировать требования органов власти, правоохранительных органов, медицинских работников.