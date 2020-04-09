По распоряжению Роспотребнадзора Чувашской Республики с 6 апреля 2020 года основной корпус стационара БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии работает в режиме изоляции в свзи с подозрением на covid-19 у одного из сотрудников стационара. Сотрудники и пациенты будут находиться в помещении до особого распоряжения. Жизнеобеспечение изолированных лиц поддерживается в полном объеме. Организовано горячее питание, снабжение средствами первой необходимости.

Пациенты в закрытом режиме продолжают получать медицинскую помощь. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве.

Просим всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые мероприятия направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.