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Новости » Основной корпус стационара Второй городской больницы работает в режиме изоляции

11:10 09 апреля 2020 г.

 

Основной корпус стационара Второй городской больницы работает в режиме изоляции

По распоряжению Роспотребнадзора Чувашской Республики с 6 апреля 2020 года основной корпус стационара БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии работает в режиме изоляции в свзи с подозрением на covid-19 у одного из сотрудников стационара. Сотрудники и пациенты будут находиться в помещении  до особого распоряжения. Жизнеобеспечение изолированных лиц поддерживается в полном объеме. Организовано горячее питание, снабжение средствами первой необходимости.

Пациенты в закрытом режиме продолжают получать медицинскую помощь. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве.

Просим всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые мероприятия направлены на предупреждение  распространения новой коронавирусной инфекции.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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