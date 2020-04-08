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Новости » Число зарегистрированных случаев заражения covid-19 в Чувашии достигло 19

11:08 09 апреля 2020 г.

 
Число зарегистрированных случаев заражения covid-19 в Чувашии достигло 19

8 апреля у еще двух госпитализированных пациентов подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Таким образом, в Чувашии всего зарегистрировано 19 случаев covid-19. Один пациент выздоровел.

Сегодня результаты подтвердились у одного контактного лица (г. Чебоксары) и одного приезжего из Москвы (Комсомольский р-н). Оба пациента были госпитализированы до официального потверждения Нижегородской лаборатории, т.к. первичный анализ показал сомнительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние удовлетворительное.

Все близкие контакты вновь выявленных зараженных отработаны, они находятся на изоляции.



 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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