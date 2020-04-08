8 апреля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принят ряд проектов постановлений, разработанных Минтрудом Чувашии, которые направлены на усиление социальной поддержки жителей республики. По поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева будет проиндексирована ежемесячная компенсация расходов на ЖКУ для «сельских» специалистов и увеличен размер компенсации на продовольственные товары детям граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

В своем докладе министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова сказала, что ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг «сельским» специалистам предлагается проиндексировать на 11,95%. К категории получателей относятся проживающие и работающие в сельской местности медицинские работники, работники учреждений культуры и образования, а также социальные работники и работники ветеринарной службы. Индексация установлена соразмерно росту индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за 2017-2019 годы.

«После принятия проекта постановления размер компенсации «сельским» специалистам составит 1181 рубль в месяц. На сегодняшний день получателями данной меры социальной поддержки являются 15 182 жителя Чувашии. Средства на выплату данной компенсации в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены. Общий объем составляет 208 млн рублей», – уточнила руководитель ведомства.

Кроме того, в целях повышения уровня предоставления мер социальной поддержки предлагается установить ежемесячную денежную компенсацию на продовольственные товары детям инвалидов и граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в размере 363 рублей, проиндексировав действующий размер на 9,38 % соразмерно росту среднегодовых индексов потребительских цен за 2017–2019 годы. Компенсация предоставляется на детей в возрасте от 14 до 18 лет.

«Обращу внимание, что индексация будет произведена с 1 января текущего года. То есть также, как и по иным республиканским пособиям и выплатам. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Средства мы уже предусмотрели», – добавила министр.