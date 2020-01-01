Новости » ЧЭСК отменяет пени за неуплату электронергии и до конца года не будет отключать ее

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и в качестве поддержки населения в период борьбы с коронавирусной инфекцией Чувашская энергосбытовая компания не будет начислять потребителям всех категорий штрафные санкции в виде пеней за просрочку оплаты электроэнергии до 1 января 2021 года. ЧЭСК также не будет вводить ограничения на подачу электрической энергии у имеющих задолженность жителей Чувашиидо конца года

«Часть населения может воспринять обстановку как повод не оплачивать коммунальные услуги. Чувашская энергосбытовая компания призывает потребителей проявить ответственность и своевременно оплачивать электроэнергию. К тому же, все долги, накопленные за весь период, не списываются, и чем больше они растут, тем сложнее их будет оплатить впоследствии», - подчеркивает исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров.

ЧЭСК напоминает, что с 30 марта 2020 года работа с потребителями полностью переведена на дистанционные формы. Существующие сервисы позволяют сегодня решить практически все вопросы без личного посещения клиентского офиса. В первую очередь клиентам рекомендуется воспользоваться личным кабинетом на сайте ЧЭСК ch-sk.ruи бесплатными приложениями для смартфонов. С их помощью можно передать показания приборов учета, оплатить услуги, оформить заявку на получение платежных документов, посмотреть историю начислений и платежей. Также можно воспользоваться телефонами контактных центров – либо в автоматизированном режиме, либо через оператора. В настоящее время для удобства клиентов количество сотрудников, предоставляющих консультации по телефону, увеличено.

Телефоны Единого контактного центра Чувашской энергосбытовой компании: (88352)36-80-03, 8 800 200 07 42.

Справка

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 13,9 тыс. юридических лиц и 378 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн бытовых абонентов и свыше 100 тыс. юридических лиц.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"