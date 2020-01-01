Новости » «Единая Россия» вместе с Правительством обеспечит правовой механизм президентских выплат семьям в период пандемии коронавируса

Выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей

«Единая Россия» совместно с Правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором также приняли участие все регионы.

Он отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь – семьям с детьми.

Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года.

«Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями», – сказал Турчак.

По предварительным расчетам, выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых в общей сложности проживает 2 млн детей.

Как подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии Сергей Михеев, новая мера социальной поддержки поможет малообеспеченным семьям с маленькими детьми, которые испытывают сегодня особые сложности.

Исполняющий полномочия секретаря регионального отделения Партии, депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что новые выплаты в Чувашии получат семьи, в которых растут около 50 тысяч детей. Размер их составит половину «детского» прожиточного минимума в регионе – на сегодня 4770 рублей. На что из бюджета дополнительно выделят 1,6 млрд рублей.

Кроме того, предоставленные более 21 тысяче граждан социальные пособия и льготы - компенсация расходов на оплату ЖКУ, единовременные денежные выплаты и пособия на детей - будут автоматически продлеваться на 6 месяцев. Семьи, которые имеют право на федеральный материнский капитал, три месяца смогут получать выплату в размере 5 тысяч рублей. По данным Минтруда Чувашии, эта мера поможет 34 тысячам детей. Еще одной мерой поддержки станет увеличение республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч рублей.

Задача решается в тесном взаимодействии с врио Главы Чувашии. Новая мера поддержки будет введена Указом руководителя региона в среду, 8 апреля, сообщила Алёна Аршинова.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"