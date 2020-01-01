Новости » «Единая Россия» продолжит оказывать помощь гражданам и медикам

«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны. Об этом Председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

«Наша партия принимает активное участие в борьбе с распространением инфекции. Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах», - сказал Медведев.

Он отметил, что в целом в стране удается не допускать резкого распространения коронавируса. «Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией. Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели – все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность», - добавил Медведев, выразив им свою глубокую признательность.

Отдельное внимание, по словам Медведева, в сложившейся ситуации необходимо уделить бизнесу. «Президент озвучил целый комплекс мер по его поддержке. Из средств массовой информации мы получаем сообщения о том, что в регионах далеко не все услышали этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Обратиться может любой человек с тем, чтобы получить консультацию – и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне – в ситуационном центре», - сказал Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что среди приоритетов «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение. «Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан – трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», - отметил он.

В частности, в качестве мер поддержки медиков «Единая Россия» направит в каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам, а также их доставке с работы и на работу. «Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта - по 2-3 единицы на каждый субъект – для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят», - сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Как отметила по итогам онлайн-совещания и.о. Секретаря регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова, в работе Волонтерского центра «Единой России» в Чувашии активное участие принимают представители общественных организаций республики – «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы», Большого родительского совета. Центр на базе Региональной общественной приемной Председателя Партии работает без выходных с 8.00 до 20.00. Волонтеры ежедневно принимают десятки звонков, отвечают на вопросы граждан по ситуации с распространением инфекции и оказывают конкретную помощь по доставке необходимых продуктов и лекарств ветеранам, инвалидам, одиноким пенсионерам, консультируют работающих граждан по гарантиям и компенсациям за вынужденные дни отдыха со стороны работодателей.

Кроме того, здесь ведется мониторинг наличия на прилавках магазинов и аптек продуктов и медицинских товаров первой необходимости. Волонтеры оперативно реагируют на актуальные запросы дня:

- Мы уважаем труд всех, кто сегодня на передовой. А это не только медики, но и сотрудники правоохранительных органов, предприятий и организаций непрерывного цикла, воспитатели детских садов, работающих в дежурном режиме, работники продовольственных магазинов. Все они должны быть надежно защищены, - подчеркнула парламентарий. - Поэтому наши волонтеры провели несколько рейдов по торговым сетям, проверяли наличие у работников индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, в случае необходимости вручали им медицинские маски.

А на днях запас защитных масок и спреев-санитайзеров мы передали сотрудникам детского сада №143 Чебоксар, которые сегодня работают в дежурном режиме и принимают детей, чьи родители остаются на своем посту и обеспечивают безопасность и охрану здоровья граждан.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"