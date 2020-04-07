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Актуально » Олег Николаев распорядился подготовить указ о мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с COVID-19

10:41 08 апреля 2020 г.

 

Врио Главы Чувашии Олег Николаев, открывая заседание Правительства республики 8 апреля, распорядился подготовить указ о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий по профилактике коронавируса.

«На прошлой неделе был утвержден комплексный план по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности. Указом предлагаю закрепить конкретные меры поддержки, в том числе в части налогообложения и иных форм стимулирования предпринимательской деятельности, которые мы будем реализовывать в ближайшее время в Чувашской Республике», сказал руководитель региона.

Отметим, что на прошлой неделе Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями предприятий республики.  Руководитель региона ответил на вопросы, касающиеся организации их работы в связи с продлением режима нерабочих дней.

Вчера состоялось совещание с владельцами торговых центров, в ходе которого обсуждались меры поддержки отрасли торговой недвижимости в связи с вынужденным простоем.

Завтра, 9 апреля, состоится прямая линия врио Главы Чувашии по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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