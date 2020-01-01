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Актуально » Олег Николаев поручил усилить контроль за соблюдением мер самоизоляции граждан

10:40 08 апреля 2020 г.

 

8 апреля в начале очередного заседания Кабинета Министров Чувашской Республики врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил оперативную информацию о текущей ситуации с коронавирусом в регионе и мероприятиях по профилактике инфекции.

На утро 7 апреля в Чувашии выявлено  17 случаев COVID-19. Все пациенты изолированы и проходят лечение. Один из ранее выявленных пациентов выздоровел. Под медицинским наблюдением остаются 795 человек.

В целом, как отметил Олег Николаев, ситуация в республике находится под контролем, но сохраняются риски ее обострения.

«Вчера было принято решение об ужесточении мер изоляции в республике. Это вызвано тем, что увеличилось количество заболевших коронавирусом. Мы прогнозировали такой вариант развития событий, поэтому заблаговременно приняли меры: ввели карантины в некоторых медицинских учреждениях и выявили круг контактных лиц», - подчеркнул врио Главы Чувашии.

Олег Николаев поручил усилить контроль за соблюдением мер самоизоляции граждан. При этом пристальное внимание уделить в том числе пассажирским перевозкам.

 «На днях были зафиксированы факты незаконных пассажирских перевозок, что вызывает риск бесконтрольного передвижения лиц, которые возможно являются больными новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим прошу Министерство транспорта Чувашии и коллег с МВД акцентировать на этом свое внимание», - сказал он.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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