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Новости » На «Национальном телевидении Чувашии» — новый режим выхода новостей

09:43 08 апреля 2020 г.

 

Режим повышенной готовности, который вот уже больше полумесяца действует в Чувашской Республике, диктует новые правила для национального телевещания. Жители Чувашии, находящиеся в режиме самоизоляции, нуждаются в получении оперативной и достоверной информации о ситуации в стране и регионе, в том числе последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией и принимаемых мерах по недопущению ее распространения.

В связи с этим «Национальное телевидение Чувашии» с этой недели работает в усиленном режиме. Ежедневно в эфир телеканала выходит 8 специальных выпусков информационной программы «Республика». На русском языке программа выходит в эфир в 11.00, 14.00, 16.00 и 20.00, на чувашском языке — в 13.00, 15.00 и 19.00. Для зрителей Общественного телевидения России «Республика» стартует в 18.00. В каждом выпуске — самые свежие новости из жизни Чувашии с комментариями компетентных экспертов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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