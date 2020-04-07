7 апреля в Чувашии зарегистрировано еще 9 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие были госпитализированы еще до подтверждения результатов анализов из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая, т.к. восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим COVID-19 (г. Чебоксары). Еще один человек (житель Канашского района) был обследован после приезда из Москвы. Все они находятся в инфекционном стационаре БСМП, им назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего на 7 апреля в республике зарегистрировано 17 случаев заражения COVID-19. Один пациент выздоровел.

В связи с этим врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял решение об ужесточении ранее принятых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Так, с 7 апреля 2020 г. гражданам, приехавшим на территорию Чувашии из других регионов, необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия. Указанные лица должны находиться по месту своего проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Кроме этого граждане обязаны соблюдать ранее введённые меры: не покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также случаев следования на рабочее место, к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, и иных случаев, обозначенных в документе.

До особого распоряжения на территории республики ограничиваются регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.

Также принято решение утвердить перечень должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Очевидно, что принятие таких мер требует складывающаяся ситуация. Правительство республики готово к любому развитию событий. Всем больным обеспечено необходимое медицинское сопровождение. Один человек после заражения инфекцией уже выздоровел и выписан из больницы. Мы прикладываем все силы для того, чтобы точно также сложилась ситуация с уже заболевшими», – подчеркнул Олег Николаев.