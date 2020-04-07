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Новости » В Чувашии зарегистрированы еще 9 случаев заражения covid-19

15:06 07 апреля 2020 г.

 

В Чувашии зарегистрированы еще 9 случаев заражения covid-19

7 апреля в республике зарегистрированы еще 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие госпитализированы еще до подтверждения из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая: восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим covid-19 (г. Чебоксары). Еще один человек – житель Канашского района был обследован после приезда из Москвы. Все они находятся в инфекционном стационаре БСМП, назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное.

Отметим, в настоящее время для оперативного подтверждения первичного анализа Чувашии организуется работа второй лаборатории. Сомнительные результаты затем отправляются в Нижний Новгород, откуда приходит итоговое заключение.

Всего на 7 апреля в республике зарегистрировано 17 случаев заражения covid-19. Один пациент выздоровел.


Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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