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Новости » Полезные сервисы для жителей Чувашии в условиях самоизоляции – на сайте «Время помогать»

13:52 07 апреля 2020 г.

 

Полезные сервисы для жителей Чувашии в условиях самоизоляции – на сайте «Время помогать»

Мининформполитики Чувашии объявляет о запуске информационно-справочного ресурса «Время помогать», на котором собрана максимально полезная информация для жителей республики в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Портал был создан по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Новый ресурс призван помочь жителям республики с пользой провести время в условиях самоизоляции. Здесь собраны наиболее интересные онлайн-мероприятия: трансляции музейных выставок и спектаклей, экскурсии в парках, образовательные курсы, тренировки от именитых спортсменов Чувашии и т.д. Также здесь можно получить информацию об организациях, осуществляющих доставку продуктов питания и непродовольственных товаров.

Для удобства граждан в одном месте собраны дистанционные сервисы наиболее посещаемых населением ведомств: Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы России, Фонда социального страхования Российской Федерации, Почты России. Большинство их услуг можно получать в электронном виде, не выходя из дома.

Также здесь представлен перечень горячих линий, открытых в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

На ресурсе принимаются заявки от волонтёров и организаций – всех, кто готов предложить свою помощь пожилым гражданам, находящимся в группе особого риска. К примеру, принести продукты, лекарства или просто вынести мусор.

Пользователи сайта «Время помогать» также могут сообщить о фактах нарушения учреждениями и организациями особого режима работы, утвержденного в республике в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

По мнению заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой, новый информресурс призван разнообразить и сделать более полезным и продуктивным нахождение жителей дома. «Мы решили собрать наработки учреждений образования, культуры и спорта  Чувашии, а также ряда федеральных структур в части онлайн-сервисов на одном сайте, – отметила она. - Это должно облегчить пребывание наших граждан в режиме самоизоляции".

 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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