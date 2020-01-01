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Новости » Проект «Доступный интернет» запущен в пилотном режиме

13:47 07 апреля 2020 г.

 

Минкомсвязь России сообщила о запуске проекта «Доступный интернет» в пилотном режиме. Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года.

«С учетом текущей ситуации наличие доступа в интернет для людей, которые вынуждены оставаться дома продолжительное время, является одной из базовых потребностей», – отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

В проекте участвуют пять крупнейших операторов связи, предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России. Компании поддержали инициативу пока в пилотном режиме не отключать пользователей, у которых нет возможности временно платить за домашний интернет, и сохранить им бесплатный доступ, ограничив его перечнем социально значимых сайтов.

В список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, поисковые сервисы, сервисы электронной почты и мессенджеры, а также новостные сайты. Кроме того, в этот перечень включены востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта, науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг. В список также вошли крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные финансовые и банковские сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры. При формировании перечня социально значимых ресурсов учитывалась их востребованность гражданами.

Список будет дополняться. В Минкомсвязи России надеются, что инициативу поддержат и небольшие интернет-провайдеры.



По материалам Минкомсвязи России

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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