Актуально » Олег Николаев ответит на вопросы бизнеса

В четверг, 9 апреля, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев проведет прямую линию по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.

Трансляция будет организована в группе «Чувашия без паники» в социальной сети ВКонтакте, а также в эфире Национального телевидения Чувашии.

В прямом эфире вместе с Олегом Николаевым на вопросы бизнеса ответят заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющий обязан­ности министра финансов Михаил Ноздряков, а также министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Вопросы и предложения можно оставить в комментариях к анонсу прямой линии в группе «Чувашия без паники» ВКонтакте.

Начало эфира 9 апреля в 16.00 часов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики