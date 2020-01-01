Новости » Правительство поддержало предложение «Единой России» ввести льготы на оплату ЖКУ в период пандемии коронавируса

Предложение «Единой России» и Министерства строительства и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало Правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета Правительства по борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. По его словам, представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса для людей.

Согласно разработанным предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение.

Как прокомментировал депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Чувашской Республике Валерий Павлов, эта необходимый и своевременный шаг:

- Одобряю введение мер поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако следующим логичным шагом должно стать смягчение последствий моратория для управляющих компаний и ТСЖ. Поскольку есть опасения, что ресурсоснабжающие компании в условиях снижения доходов граждан будут взыскивать долги с обслуживающих жилой фонд организаций, а это грозит им банкротством.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"