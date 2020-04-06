Актуально » В Чувашии может быть создано новое производство тракторов малой и средней мощности

6 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросу реализации в Чувашии проекта производства тракторной техники малой и средней мощности в рамках специального инвестиционного контракта.

Совещание с участием представителей федеральных министерств промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства состоялось по инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Аксакова.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что республика крайне заинтересована в реализации проекта на территории региона.

«Эта заинтересованность продиктована тем, что у нас имеется вся необходимая инфраструктура: начиная с производственных мощностей и заканчивая системой образовательного процесса – как высшего, так и среднего профессионального образования. Мы готовы разговаривать на предмет предоставления преференций в рамках функционирования особых экономических зон и индустриальных парков. Готовы обсуждать дополнительные преференции по местным налогам в рамках специнвестконтрактов», – обозначил Олег Николаев.

В рамках задач, поставленных Правительством Российской Федерации, по развитию отечественных технологий и компетенций в области производства сельскохозяйственной техники малой и средней мощности, Концерном «Тракторные заводы» прорабатывает вопрос о создании в Чувашской Республике нового производства. Предполагается выпуск тракторов, отвечающих современным экологическим требованиям, с возможностью цифровизации, а также использования с различным навесным оборудованием. Объемы реализации составят более 5 тыс. тракторов в год.

По словам генерального директора ООО «МИГ «КТЗ» Андрея Водопьянова, Концерн имеет производственные возможности, чтобы производить достаточное количество тракторов для замещения устаревших моделей тракторной техники соответствующего класса.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что ведомство в целом поддержит предложенный проект. «Есть моменты, которые необходимо дополнительно проработать со стороны инвестора, но в целом мы, конечно, проект поддержим. Видим важность и потенциал заявленного проекта, знаем с хорошей стороны республику», – отметил он.

Врио Главы Чувашской Республики выразил готовность оказать необходимое содействие, обеспечить взаимодействие и координацию республиканских органов власти в интересах создания нового производства.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"