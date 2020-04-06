Ход весенне-полевых работ обсужден сегодня на еженедельной планерке врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с руководителями органов власти республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил, что в связи с ранним сходом снежного покрова и наступлении положительной температуры выход на полевые работы в нынешнем году самый ранний за последние годы.

К подкормке первые хозяйства приступили 14 марта, сегодня аграрии всех муниципальных районов республики работают на полях, отметил министр.

Комплекс ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции не является сдерживающим фактором при проведении сезонных полевых работ в республике. Все поставщики семян, минеральных удобрений, ГСМ, сельскохозяйственной техники работают в штатном режиме с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Всего для проведения весенних полевых работ по данным муниципальных районов необходимы средства в 2 млрд. рублей. На 2020 год на поддержку АПК Чувашской Республики предусмотрено 3,3 млрд. рублей. С начала года аграриям на весенне-полевые работы уже перечислено 352,6 млн. рублей.

Как сообщил министр, федеральным министерством увеличены лимиты на краткосрочные кредиты, что позволит аграриям Чувашии дополнительно оформить льготные краткосрочные кредиты еще на 700 млн рублей. Напомним, вопрос об увеличении лимитов льготного кредитования врио Главы Республики обсуждал на встрече с министром сельского хозяйства Российской федерации Дмитрием Патрушевым и получил поддержку.

«Здорово, что вопрос достаточно оперативно решился. Это значимая поддержка аграриям в рамках подготовки к сезонным работам», - сказал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"