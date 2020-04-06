6 апреля днем подтвердились результаты четверых госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию.

Утром пришло подтверждение результатов анализов у семейной пары. См. новость.

Днём пришло подтверждение положительных результатов у одного из контактных и у жительницы Чувашии, вернувшейся с отпуска в марте. Оба пациента были госпитализированы с соблюдением всех протоколов до подтверждения из федеральной лаборатории. Им назначена терапия и оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего на сегодня в республике зарегистрировано 8 случаев заражение новой коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан после удачного лечения.