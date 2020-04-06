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Актуально » UPD: 6 апреля на территории Чувашии зарегистрировано 4 случая заражения covid-19

15:11 06 апреля 2020 г.

 

UPD: 6 апреля на территории Чувашии зарегистрировано 4 случая заражения covid-19

6 апреля днем подтвердились результаты четверых госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию.

Утром пришло подтверждение результатов анализов у семейной пары. См. новость.

Днём пришло подтверждение положительных результатов у одного из контактных и у жительницы Чувашии, вернувшейся с отпуска в марте. Оба пациента были госпитализированы с соблюдением всех протоколов до подтверждения из федеральной лаборатории. Им назначена терапия и оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего на сегодня в республике зарегистрировано 8 случаев заражение новой коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан после удачного лечения.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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