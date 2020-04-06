6 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел еженедельную планерку с членами Правительства республики, с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в режиме ВКС.

В числе других участники совещания обсудили вопрос возобновления процесса обучения в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях Чувашской Республики.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев сообщил, что с 6 апреля все школы и сузы (организации СПО) региона перешли на обучение с использованием дистанционных технологий. У школьников есть возможность выполнять практические задания, тесты и получать обратную связь от учителя. Однако сегодня утром ученики столичных школ из-за технического сбоя системы «Сетевой город» приступили к выполнению заданий немного позже. «Неполадки были оперативно устранены, работа системы восстановлена», - отметил Сергей Яковлев.

Олег Николаев дал поручение Министерству образования совместно с Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии отработать ситуацию, «чтоб в дальнейшем предотвратить такого рода зависания, особенно в утреннее пиковое время, когда наблюдается самая высокая нагрузка».

Детские сады в регионе продолжают работать. В помощь родителям, которые не могут уйти на удаленный режим работы, открыты дежурные группы. По всей республике действует 58 таких групп, которые на данный момент посещают 574 ребенка.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"