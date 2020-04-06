Все озвученные в обращении Президента России финансовые меры, направленные на поддержку семей с детьми и людей, столкнувшихся с безработицей или оказавшихся на больничном, будут реализованы.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова в ходе еженедельного совещания 6 апреля напомнила, какая поддержка ждет жителей в условиях пандемии коронавируса.

Социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, будут продлеваться без предоставления дополнительных справок.

«Продление будет автоматическим на 6 месяцев. То есть до осени документы гражданам предоставлять не нужно. Эта мера поддержки коснется более 21 тысячи граждан», – сообщила министр, напомнив, что это решение распространяется на компенсацию расходов на оплату ЖКУ, единовременные денежные выплаты и пособия на детей и т.д.

В соответствии с предложением Владимира Путина семьи, которые имеют право на федеральный материнский капитал, в течение трех месяцев смогут получать выплату в размере 5 тысяч рублей. По данным Минтруда Чувашии, эта мера коснется 34 тысяч детей.

Кроме того, на месяц раньше – с июня этого года – будут предоставляться выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 8 лет. «Эта выплата будет предоставляться семьям, где среднедушевой доход не превышает размера прожиточного минимума в регионе. По нашим данным, выплаты будут получать порядка 50 тысяч детей. Размер выплаты составит половину размера прожиточного минимума для детей в регионе. В нашем случае это 4770 рублей. Дополнительно в этом направлении потребуется 1,6 млрд рублей. Средства уже предусмотрены», – отметила руководитель Минтруда Чувашии.

С 1 апреля максимальный размер пособия по безработице увеличен с 8 до 12 130 рублей. Действует «горячая линия» службы занятости, организована возможность предоставления документов для постановки на учет по безработице через портал госуслуг и интерактивный портал http://www.rabota.cap.ru. По словам Алены Елизаровой, за последнюю неделю на учет в качестве безработных поставлен 391 человек.

Кроме того, с 1 апреля увеличены выплаты по больничному листу, которые теперь рассчитываются исходя из суммы не менее одного МРОТ.

Вышло постановление Правительства РФ, которое позволяет гражданам старше 65 лет получить листок нетрудоспособности в период их нахождения на карантине. Для этого их работодатели должны обратиться в Фонд социального страхования. Листки нетрудоспособности будут выписываться автоматически, без участия граждан.

Алена Елизарова также сообщила, что продолжается работа по оказанию помощи гражданам в рамках заключенных социальных контрактов. Дополнительной поддержкой для граждан станет увеличение республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч рублей.

Продолжает работу «горячая линия» помощи пожилым людям в период пандемии: 26-11-11, 8 800 200-34-11. В день туда поступает от 20 до 60 звонков, в том числе по вопросам доставки на дом продуктов питания и лекарств.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин напомнил о мерах, призванных поддержать предпринимателей, пострадавших от последствий распространения коронавируса.

«На этой неделе на площадке центра «Мой бизнес» мы начинаем прямые линии для общения с предпринимателями по всем интересующим их вопросам. Также отрабатываем отраслевые пакеты мер поддержки с министерствами. Будем вести разъяснительную работу в ежедневном режиме с бизнес-сообществом», – сообщил Иван Моторин.

Отметим, что Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики определила 22 отрасли экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с пандемией, для оказания первоочередной адресной поддержки. В республике в этих отраслях осуществляют деятельность 8425 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых трудятся порядка 15 тысяч человек.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков добавил, что принят федеральный закон, в соответствии с которым до 1 мая 2020 года ФНС не будет взыскивать налоги и приостанавливать операции по счетам предприятий малого и среднего бизнеса.

Вице-премьер также сообщил, что кредитные организации начали работу по реализации нового закона, опубликованного 3 апреля, согласно которому заемщики, чей доход снизился на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вправе рассчитывать на получение кредитных каникул на шесть месяцев.

Как отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев, информация о принимаемых мерах должна максимально широко доводится до адресатов. Он напомнил, что на прошлой неделе лично провел конференцию с руководителями производственных предприятий. На совещании также были проанонсированы анологичные мероприятия с представителями торговых центров и предпринимательским сообществом.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"