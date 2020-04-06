С 6 апреля поликлиники №1 и 2 Городского клинического центра закрыты на карантин. Данное решение принято в связи с сомнительным результатом на covid-19 у одного из сотрудников адмистрации медицинской организации. Сотрудница не выезжала за пределы республики во время пандемии. Пациентку госпитализировали с соблюдением всех правил и протоколов.

В корпусах поликлиники ведется дезинфекция. Сотрудники медорганизации отправлены на карантин, у всех взяты анализа на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас разрабатывается машрутизация прикрепленного населения Городского клинического центра.

«Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции», – подчеркнул министр здравоохранения Владимир Степанов.