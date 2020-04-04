АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Новости » С 6 апреля городского общественного транспорта в Чебоксарах станет больше

09:43 06 апреля 2020 г.

 

С 6 апреля городского общественного транспорта в Чебоксарах станет больше

Председатель городского оперативного штаба по коронавирусу Алексей Ладыков поручил увеличить количество автобусов и троллейбусов в часы пик. Интервалы движения станут короче с  6 до 8 и с 15 до 18. В межпиковое время интервалы сохранятся 20-40 мин.

«Специалистам администрации города дано задание мониторить обстановку в понедельник с утра, чтобы внести коррективы на следующий день в случае необходимости», — отметил Алексей Ладыков.

Связано это с принятым врио Главы Чувашии Олегом Николаевым решения разрешить ряду предприятий обрабатывающей промышленности и строительства осуществлять деятельность при условии соблюдения предписанных мер безопасности санитарного и эпидемиологического характера. Планируется также увеличить число сотрудников в некоторых учреждениях и организациях, оказывающих услуги населению.

Эти вопросы обсуждены на республиканском оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Чебоксарах продолжаются ограничительные мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В городе действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

«Благодарим горожан, которые остаются дома и вовремя оповещают ответственные службы о возможной опасности заражения. Наша общая задача – не дать распространиться инфекции! И мы сможем это сделать только вместе!» – подчеркивает Алексей Ладыков.



г. Чебоксары Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика