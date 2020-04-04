Председатель городского оперативного штаба по коронавирусу Алексей Ладыков поручил увеличить количество автобусов и троллейбусов в часы пик. Интервалы движения станут короче с 6 до 8 и с 15 до 18. В межпиковое время интервалы сохранятся 20-40 мин.

«Специалистам администрации города дано задание мониторить обстановку в понедельник с утра, чтобы внести коррективы на следующий день в случае необходимости», — отметил Алексей Ладыков.

Связано это с принятым врио Главы Чувашии Олегом Николаевым решения разрешить ряду предприятий обрабатывающей промышленности и строительства осуществлять деятельность при условии соблюдения предписанных мер безопасности санитарного и эпидемиологического характера. Планируется также увеличить число сотрудников в некоторых учреждениях и организациях, оказывающих услуги населению.

Эти вопросы обсуждены на республиканском оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Чебоксарах продолжаются ограничительные мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В городе действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

«Благодарим горожан, которые остаются дома и вовремя оповещают ответственные службы о возможной опасности заражения. Наша общая задача – не дать распространиться инфекции! И мы сможем это сделать только вместе!» – подчеркивает Алексей Ладыков.