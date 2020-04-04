Министр просвещения Сергей Кравцов в прямом эфире онлайн-марафона ведомства «Домашний час» ответил на вопросы школьников, учителей и родителей. Они касались самых актуальных тем: срока дистанционного обучения, возможности переноса дат ЕГЭ и ОГЭ, методической помощи учителям и родителям в период перехода на обучение детей дома.

Один из главных вопросов: когда дети вернутся в школы? Сергей Кравцов подчеркнул, что в каждом регионе губернатор сам вправе определить, в каких местностях какие образовательные организации и по какому графику работают. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, муниципальном образовании.

Другой самый частый вопрос: отменят ли всероссийские проверочные работы (ВПР) и перенесут ли ЕГЭ и ОГЭ?

«ВПР не отменяются. Планируется, что проверочные работы будут проведены по окончании учебного года. При этом ВПР необходимы самим школьникам, чтобы оценить свои знания, для учителей результаты работ – это возможность своевременно оказать методическую поддержку, помочь ребёнку усвоить материал, который он мог понять не в полном объёме, – подчеркнул Министр. – Что касается экзаменов, планируется, что первый ЕГЭ пройдёт 8 июня. Надеемся, что к моменту проведения ЕГЭ никакой опасности здоровью не будет. Но если возникнет необходимость введения дополнительных мер, они будут приняты. Мы готовы к разным сценариям. В любом случае ЕГЭ будет проводиться честно, открыто и конкурентно. Экзамен – это не самоцель. Экзамены проводятся для того, чтобы понять, насколько ребята готовы к поступлению в вуз на интересующее направление подготовки. Главное сейчас – не думать о датах, а спокойно готовиться к проведению экзаменов».

Много вопросов про зарплату и отпуска педагогов. По словам Сергея Кравцова, Министерство просвещения делает всё возможное, чтобы учителя чувствовали себя защищёнными и могли в дистанционном формате продолжать работать по программам, сохраняя контакт с учениками, что принципиально важно.

«Никаких снижений заработных плат педагогических работников быть не может. Учителя школ по-прежнему работают, учебный процесс не останавливается, но деятельность осуществляется в дистанционном режиме. Обращаюсь к региональным министрам, руководителям органов управления образования: держите этот вопрос на личном контроле. Доведите эту информацию до губернаторов. Мы будем следить очень четко, чтобы никаких снижений заработных плат педагогических работников не было. По отпускам учителей будут специальные рекомендации, мы дадим разъяснения. Вопрос непростой, требует отдельного решения с учётом развития ситуации», – сказал Сергей Кравцов.

Комментируя вопросы о появлении информации про якобы учёбу летом, оставлении на второй год и подобное, Сергей Кравцов посоветовал не поддаваться на провокации и обращаться только к официальным источникам: «Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Эти решения даже не обсуждаются. Рекомендую всем участвовать в нашем марафоне, заходить на сайт Министерства просвещения, обращаться на телефон горячей линии и получать достоверную, проверенную информацию».

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методическому обеспечению и организации обучения с использованием дистанционных технологий работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.