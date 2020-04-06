По поручению оперативного штаба по г.Чебоксары производится дезинфекция дорог, тротуаров, остановок с использованием специальных дезинфицирующих средств.

С 30 марта по 3 апреля выполнена дезинфекция всех остановочных павильонов, перильных ограждений и лестничных сходов. Также обработаны все центральные дороги и тротуары города.

Сегодня с помощью предприятия дезинфекционного профиля усилены работы по санитарной обработке улично-дорожной сети, остановок и подземных пешеходных переходов.

Для выполнения дезинфекции улично-дорожной сети привлечены 3 единицы спецтехники (2 КДМ, 1 BUCHER). Дезраствором (гипохлорит натрия) обработаны Московский проспект, ул. К. Иванова, ул. Гражданская, ул. Энтузиастов, ул. Гагарина, ул. Калинина, пр. Мира, Эгерский бульвар, пр. 9-й Пятилетки, ул. Чернышевского, б-р Юности, ул. Эльменя, ул. Грасиса.

Четыре бригады специалистов выполнили работы по орошению перильных ограждений, остановочных комплексов и тротуаров по ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Привокзальная, ул. Гражданская, ул. Б. Хмельницкого, ул. К. Воробьевых, площади перед Железнодорожным вокзалом.

Поверхности обработаны специалистами ООО «Санмастер» способом орошения и аэрозольной дезинфекции при помощи моторизированных опрыскивателей и генераторов аэрозолей. Аэрозоли тумана считаются более эффективными способами дезинфекции, чем протирание. Благодарим чебоксарское предприятие за безвозмездную помощь в борьбе с распространением вируса.

АО «Дорэкс» продолжает выполнять дезинфекцию улично-дорожной сети г.Чебоксары ежедневно и в круглосуточном режиме.