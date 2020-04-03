И.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев провел онлайн-совещание с руководителями органов управления образованием, директорами школ. В совещании также приняли участие первый заместитель министра Алевтина Федорова, заместитель министра Илья Царевский.

Глава ведомства отметил, что с 6 апреля, после недели каникул, школьники и студенты техникумов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Это связано с введением в республике профилактических мер по нераспространению новой коронавирусной инфекци, необходимостью строго соблюдать санитарно-гигиенические правила. Обучение будет организовано в условиях домашней самоизоляции школьников, студентов и педагогов.

И.о. министра поставил перед руководителями органов управления образованием и общеобразовательных организаций задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс, чтобы дети продолжали получать качественные знания, и завершить учебный год в установленные сроки». Он также напомнил о необходимости быть постоянно на связи с родителями и детьми, уточнять с кем ребенок остается дома.

Школам рекомендовано использовать различные формы и технологии дистанционного обучения: проектную деятельность, самостоятельную работу с учебником, электронными ресурсами, рекомендованными Минпросвещения России, и др. Если у ребят возникают какие-либо затруднения при изучении материала, они в любой момент могут обратиться к педагогу за помощью. Консультации будут организованы как по электронной почте, так в группах, созданных в социальных сетях. Кроме этого, организуются и индивидуальные консультации.

В техникумах и колледжах дистанционное обучение будет проходить с использованием информационно-технологической платформы "Система электронного обучения от «Академия-Медиа 3.5»", групп, созданных в социальных сетях VK и Instagram, а также мессенджеров: WhatsApp, Viber и Skype.

Дошкольники остаются дома. Для детей, чьи родители выйдут с 6 апреля на работу, при необходимости будут открыты дежурные группы. Минобразования Чувашии рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

Уважаемые учителя, учащиеся и родители, берегите себя и своих близких, проводите время дома с пользой, развивайтесь и повышайте свои знания, используйте возможности отечественной системы образования и сохраняйте позитивный настрой.