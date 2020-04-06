Такую задачу врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поставил Минстрою Чувашии и руководству города Чебоксары в ходе обсуждения вопросов реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что 2 апреля, Минстрой России опубликовал Индекс качества городской среды за 2019 год. По итогам оценки 1115 российских городов, как и в прошлом году, пять городов Чувашии характеризуются благоприятной городской средой. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Ядрин улучшили свои позиции, набрав больше баллов, чем годом ранее.

В результате Чувашская Республика заняла первое место по индексу качества городской среды в ПФО и 9 место в России. Первого места в ФПО среди крупных городов с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн. человек удостоился и город Чебоксары.

Руководитель республики поздраивл главу администрации г. Чебоксраы Алексея Ладыкова и министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунльного хозяйства Чувашии Александра Героева с отличными результатами, подчеркнув, что зачастую сохранить лидерство намного сложнее, чем его завоевать. По мнению Олега Николаева, для этого необходим системный подход.

«Мы должны решать эти задачи через трансформацию деятельности Ипотечной корпорации. Трансформируем ее в институт развития строительства жилья и развития компетенций в области строительства, чтобы решать, прежде всего, задачи развития общественных пространств. Чем быстрее запустим этот процесс, организуем взаимодействие, наполним содержанием, тем быстрее будут результаты», - сказал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"