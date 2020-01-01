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Новости » В Чувашии зарегистрированы новые случаи заражения Covid-19

09:36 06 апреля 2020 г.

 

По уточненной информации, 4 апреля в Чувашии подтвердились 2 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших — жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы, после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй — на личном автомобиле. По приезду находились дома в самоизоляции. В настоящее время оба госпитализированы с соблюдением всех правил безопасности в БСМП. Взяты анализы у родственников, ведется отработка контактировавших с ними лиц. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Ситуация находится на личном контроле у врио Главы Чувашской республики Олега Николаева. Все уполномоченные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Телефоны "горячих" линий по новой коронавирусной инфекции в Чувашии здесь.

Таким образом, на сегодня в республике зарегистрировано 4 случая заражения covid-19, один из заболевших выздоровел и 4 апреля выписан домой.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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