3 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с руководителями предприятий республики в режиме видеоконференцсвязи. Участники напрямую смогли задать вопросы, касающиеся организации деятельности своих учреждений в ближайшие две недели в связи Указом Президента России Владимира Путина от 2 апреля 2020 года.

Напомним, регионы сами, исходя из объективной ситуации, должны принять решения о том, «какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан».

«В нашем регионе с одной стороны обстановка достаточно стабильная, мы стараемся контролировать ситуацию, прикладываем максимум усилий. С другой стороны – не исключены случаи подобные тому, когда в Чувашию из Москвы приехала заболевшая женщина. Так что ситуация в любой миг может резко измениться», - отметил Олег Николаев.

«Мы решили дать возможность начать работу производственным организациям, при условии соблюдения всех мер безопасности, как то проведение дезинфекции, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и других. Мы максимально упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Вы сами можете выдать своим сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы. При этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, в то время когда не находятся на рабочих местах», - сообщил врио Главы республики.

Руководителей предприятий интересовало, возможно ли получать спецпропуска в электронном виде. А также как поступать с сотрудниками, которые возвращаются в Чувашию из командировок. Олег Николаев еще раз напомнил, что в республике работает горячая линия по номеру 112, куда можно направить свои вопросы и получить оперативный ответ.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"