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Новости » О работе медицинских организаций с 6 апреля

09:32 06 апреля 2020 г.

 

О работе медицинских организаций с 6 апреля

Президент России Владимир Путин в своем обращении 2 апреля 2020 года сообщил о том, что режим нерабочих дней продлится по 30 апреля включительно. Глава государства отметил, что медицинские учреждения и аптеки будут работать в штатном режиме. Данные меры направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции в стране.

Все медицинские организации республики будут работать по обычному графику работы, но, чтобы приводимые меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции были эффективны, по возможности отложите плановые визиты в больницу. В случае, резкого ухудшения самочувствия, жизненно угрожающих ситуаций – вызывайте скорую медицинскую помощь. При признаках ОРВИ – вызывайте врача на дом по телефону регистратуры поликлиники по месту прикрепления. Дежурный врач выедет к вам на дом.

Лист временной нетрудоспособности (больничный) можно оформить электронно. Инструкция здесь.

«Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких», - обратился к гражданам России Владимир Путин.

Настоятельно просим проявить сознательность, максимально исключить внешние контакты и посещение месть скопления людей, сократить выходы на улицу. При посещении аптек, продуктовых магазинов, соблюдайте дистанцию, применяйте средства индивидуальной защиты (как сделать маску самостоятельно). Вместе мы сможем победить COVID-19.



 
 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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