По уточненной информации 4 апреля в Чувашии подтвердились 2 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших, жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле. По приезду находились дома в самоизоляции. В настоящее время оба госпитализированы с соблюдением всех правил безопасности в БСМП. Взяты анализы у родственников, ведется отработка контактировавших с ними лиц. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Ситуация находится на личном контроле у врио Главы Чувашской республики Олега Николаева. Все уполномоченные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Телефоны "горячих" линий по новой коронавирусной инфеции в Чувашии здесь.

Таким образом, на сегодня в республике зарегистрировано 4 случая заражения covid-19, один из заболевших выздоровел и 4 апреля выписан домой.