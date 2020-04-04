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09:27 06 апреля 2020 г.

 

Сергей Артамонов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Красноармейском районе

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом весенне-полевых работ в ООО «Агрофирма Таябинка».

Сегодня, 4 апреля 2020 г., агрофирма первая в Красноармейском районе приступила к посеву яровых зерновых культур.

Министр сельского хозяйства Сергей Геннадьевич Артамонов отметил, что погодные условия позволяют приступить к посевным работам раньше, чем в прошлые годы. Пожелал агрофирме богатого и рекордного урожая зерновых культур и картофеля.

Глава администрации Александр Николаевич Кузнецов обратился со словами приветствия к работникам агрофирмы и пожелал провести весеннюю страду в кратчайший срок и качественно.

Руководитель ООО «Агрофирма Таябинка» Алексей Юрьевич Попов поздравил всех с началом посевных работ и подчеркнул, что самое главное в работе – соблюдение требований безопасности, правил по охране труда.

Перед началом посевных работ настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Чурачики протоиерей Александр совершил молебное пение и обратился к присутствующим со словами благословения.

По словам заслуженного агронома Чувашской Республики – главного агронома агрофирмы Таябинка Елены Владимировны Николаевой, сегодня планируется засеять 150 га элитного ячменя сорта Эльф. На поле вышли два трактора Джон Дир с посевными комплексами точного сева, на которых работают опытные трактористы Юрий Николаевич Васильев и Денис Петрович Никитин.

По оперативным данным в хозяйстве подкормлено 2030 га озимых зерновых культур, подготовлено 400 тонн картофеля на яровизацию.

Также весенне-полевые работы активно ведутся и в остальных хозяйствах Красноармейского района. На сегодняшний день подкормлено озимых зерновых культур 3690 га, что составляет 77% от всей площади, подкормлено многолетних трав на площади 380 га, яровизация семян картофеля 400 тонн.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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