Национальная телерадиокомпания Чувашии продолжает расширять зону радиовещания. 1 апреля в республике официально запущены новые радиопередатчики в Ядринском и Ибресинском районах.

Сегодня Национальное радио Чувашии возобновило вещание в Красночетайском, Ядринском и Моргаушском районах республики. Трансляцию популярного радиоканала в этих районах теперь обеспечивает современный передатчик, установленный в деревне Канаш Ядринского района. Самые актуальные новости региона и познавательные программы жители этих муниципалитетов могут услышать на частоте 100,5 FM. В ближайшее время программы Национального радио Чувашии будут доступны в круглосуточном режиме жителям Ибресинского и близлежащих районов.

Продолжает расширять зону покрытия и «Тăван радио». В эксплуатацию запущен передатчик в пос. Огонек Ибресинского района. Оборудование позволило увеличить аудиторию радиоканала более чем на 200 тысяч человек. Жители Ибресинского и соседних районов передачи родного радио могут найти на частоте 107,5 FM.

Вместе с расширением сети радиовещания Национальная телерадиокомпания Чувашии совместно с администрациями районов и городов создает муниципальные корреспондентские пункты. Внештатные журналисты будут готовить собственные радиопередачи и выпуски местных новостей. Творческие коллективы уже работают в Батыревском и Шемуршинском районах.

«Трудно переоценить расширение географии национального радиовещания. Среди жителей нашей республики радио продолжает оставаться одним из самых востребованных источников информации. Кроме того, в этот нелегкий период очень важно получать своевременно последние новости о ситуации в мире, стране и республике. Радует, что работа над расширением аудитории слушателей активно продолжается. В ближайших планах Национальной телерадиокомпании Чувашии - установка еще нескольких передатчиков, которые позволят жителям Яльчикского, Янтиковского, Мариинско-Посадского и Моргаушского районов оперативно узнавать свежие региональные новости», – подчеркнул руководитель Мининформполитики Чувашии Михаил Анисимов.