Соответствующее поручение Правительству республики он озвучил сразу после получения информации о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Чувашии. Напомним, речь идет о женщине, которая сегодня прибыла в республику из Москвы. Гражданка Российской Федерации прописана в г. Нижневартовск, до последнего времени работала в Москве. Недомогание она почувствовала еще в столице страны, в связи с чем сдала анализы, однако в нарушение правил самоизоляции, не дождавшись результатов, решила уехать из города. В Чебоксары она приехала 2 апреля, была своевременно выявлена и изолирована. Тест, который она сдала в Москве, показал положительный результат.

"Хочу отметить четкую профессиональную работу специалистов медицинской службы и правоохранительных органов. Заболевшая была оперативно изолирована, проводятся все необходимые мероприятия. Вместе с тем, вижу необходимость принятия дополнительных мер, направленных на то, чтобы не допустить распространения инфекции в республике. Необходимо усилить контроль за прибывающими в Чувашию не только из-за границы, но и из других регионов страны. Кроме того, считаю правильным ввести более жесткий режим соблюдения карантина. Необходимо проработать механизмы пропусков и разрешений с тем, чтобы сократить возможность нахождения людей на улице без причины. Важно, чтобы эти меры были четко и понятно доведены до жителей республики", — отметил Олег Николаев.

По поручению врио Главы Чувашской Республики эти и другие дополнительные меры будут рассмотрены в ближайшее время.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"