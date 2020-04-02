В республике зарегистрирован второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Женщина приехала 2 апреля из Москвы. На сегодня пациентка госпитализирована в боксированную палату инфекционного стационара БСМП.

Из анамнеза известно, что пациентка, с симптомами заболевания, сдала анализы на covid-19 в Москве. Не дожидаясь результатов, женщина отправилась в Чебоксары. О положительных результатах анализа ей сообщили по телефону.

Женщина вызвала «скорую» помощь. Медицинские специалисты госпитализировали пациентку с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. У близких контактов взяты анализы. Состояние пациентки удовлетворительное, сохраняется кашель. Ей назначена соответствующая терапия.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии совместно с МВД и Минздравом республики начали отработку контактировавших с пациенткой лиц.

О всех изменениях сообщим дополнительно.