Сегодня, 2 апреля 2020 г., глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов посетил предприятие ИП Дмитриева И.В., который занимается производством одежды. Согласно письму Минпромторга России от 30.03.2020 г. № ЦС-22040/15 «О производстве и реализации масок гигиенических» разрешено осуществлять работу по обеспечению населения масками для лица.

Игорь Валерьевич сообщил, что планируемая мощность производства в сутки от 1500-2000 гигиенических многоразовых масок из плотной ткани.

На сегодняшний день есть договоренность с аптекой №15 «Фармация» по ул. Васильева, дом 1 с. Красноармейское по реализации масок, цена которых не будет превышать 35 рублей.

Также, изготовление масок осуществляется в центральных школах района. На сегодняшний день обеспечены масками все муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры, администрации сельских поселений, отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД России "Цивильский", ПЧ-32 с. Красноармейское, администрация района. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции централизованно закуплен спрей «Антисептик» для дезинфекции рук и любых поверхностей, которым обеспечены все вышеуказанные организации, а также структурные подразделения администрации района.