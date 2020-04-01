Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями.

Молодежь Московского района г. Чебоксары активна и не может оставаться в стороне от общественных событий мирового масштаба. Пользуясь своим свободным временем, активисты подростково-молодежного клуба «Планета лидеров» Дворца культуры «Салют» проводят время с пользой.

31 марта ребята принялись за производство средств индивидуальной защиты. Прежде всего, они посмотрели видеоуроки в Интернете, как правильно раскроить маску медицинского назначения. Затем вооружившись выкройками, швейными машинами, иголками, нитками, принялись за ударную работу.

В команде — 20 человек. Они планируют наращивать темпы производства, также на безвозмездной основе принимаются заказы от лиц старшего возраста и других возрастных категорий.

Как говорят организаторы добровольческой акции, первая партия многоразовых масок будет передана в волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса.

«Творите добро, заряжайтесь добром!» — отмечают неравнодушные ребята.

Ссылка на группу «Вконтакте»: https://vk.com/planetalider («Планета лидеров»).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"