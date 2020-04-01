АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Новости » «Чебоксары по домам»: волонтеры Московского района на дому шьют медицинские маски

10:17 02 апреля 2020 г.

 

«Чебоксары по домам»: волонтеры Московского района на дому шьют медицинские маски

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями.

Молодежь Московского района г. Чебоксары активна и не может оставаться в стороне от общественных событий мирового масштаба. Пользуясь своим свободным временем, активисты подростково-молодежного клуба «Планета лидеров» Дворца культуры «Салют» проводят время с пользой.

31 марта ребята принялись за производство средств индивидуальной защиты. Прежде всего, они посмотрели видеоуроки в Интернете, как правильно раскроить маску медицинского назначения. Затем вооружившись выкройками, швейными машинами, иголками, нитками, принялись за ударную работу.

В команде — 20 человек. Они планируют наращивать темпы производства, также на безвозмездной основе принимаются заказы от лиц старшего возраста и других возрастных категорий.

Как говорят организаторы добровольческой акции, первая партия многоразовых масок будет передана в волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса.

«Творите добро, заряжайтесь добром!» — отмечают неравнодушные ребята.

Ссылка на группу «Вконтакте»: https://vk.com/planetalider («Планета лидеров»).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика