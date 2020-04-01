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Новости » В Чебоксарах на железнодорожном вокзале пассажирам раздают памятки для прибывающих в город

10:11 02 апреля 2020 г.

 

В Чебоксарах на железнодорожном вокзале пассажирам раздают памятки для прибывающих в город

Такое решение принял председатель городского оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, глава администрации города Алексей Ладыков.

Сотрудники администрации Чебоксар вручают памятки всем, кто приезжает в столицу, рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Памятка для прибывающих в Чебоксары:

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, рекомендовано:

  1. Передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на горячую линию:

- Министерства здравоохранения Чувашской Республики 8(8352) 26-14-14 или

- Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике 8(8352) 58-24-48, 58-51-66.

  1. Оставаться дома (самоизоляция по месту пребывания), контролируя самочувствие не менее 14 дней. При появлении признаков респираторной инфекции незамедлительно вызвать медицинскую помощь на дом, представить информацию о своем пребывании на территории с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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