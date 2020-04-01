В столице Чувашии по поручению председателя городского оперативного штаба, главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова усилена работа по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Работники жилищно-коммунального хозяйства, городские службы, ответственные лица не прекращают свою трудовую деятельность ни на минуту.

Особое внимание уделено жилому фонду, общественным пространствам, паркам, скверам. В частности, в многоквартирных домах продолжается работа по дезинфекции специальным раствором мест общего пользования, сигнальными оградительными лентами закрыты детские площадки, уличные тренажеры и иные игровые комплексы на свежем воздухе.

Как отмечает глава администрации Московского района г. Чебоксары Андрей Петров: «В настоящий момент ведется мониторинг дворовых территорий, детских площадок на предмет соблюдения карантина. Но как показывает практика, бывают случаи, когда оградительные ленты срывают или, особенно в новых микрорайонах, молодые родители выходят на прогулку с детьми. Хотя городские власти, используя экипажи УМВД России по г. Чебоксары, через громкоговорители регулярно оповещают население о необходимости самоизоляции».

В свою очередь, генеральный директор управляющей компании «Волжский-3» Никита Спирин поделился тем, чем живет отрасль в эти непростые дни. «Люди, работающие в системе ЖКХ, понимают свою ответственность. Дважды в день – утром и вечером – производим обработку многоквартирных домов в целях нераспространения коронавируса. Стараемся качественно производить обработку там, где чаще всего происходит контакт человека с поверхностью. Необходимые средства для санитарной обработки были закуплены до начала коронавирусной инфекции. Планируем, что нашего запаса хватит еще на три месяца».

Рабочий по комплексной уборке зданий и сооружений Елена Илларионова рассказала о том, как начинается ее день. Надев хозяйственные перчатки, медицинскую маску, взяв специальный раствор и тряпку, Елена моет ручки входных дверей, кнопки домофона, лифта, почтовые ящики, лестничные перила, подоконники.

Жильцы многоквартирного дома с пониманием относятся к ее работе и благодарят за добросовестный труд на благо чебоксарцев.

ФОТОРЕПОРТАЖ