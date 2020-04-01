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Новости » В Чебоксарах проводится дезинфекция мест общего пользования и огорожены уличные игровые комплексы

10:09 02 апреля 2020 г.

 

В Чебоксарах проводится дезинфекция мест общего пользования и огорожены уличные игровые комплексы

В столице Чувашии по поручению председателя городского оперативного штаба, главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова усилена работа по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Работники жилищно-коммунального хозяйства, городские службы, ответственные лица не прекращают свою трудовую деятельность ни на минуту.

Особое внимание уделено жилому фонду, общественным пространствам, паркам, скверам. В частности, в многоквартирных домах продолжается работа по дезинфекции специальным раствором мест общего пользования, сигнальными оградительными лентами закрыты детские площадки, уличные тренажеры и иные игровые комплексы на свежем воздухе.

Как отмечает глава администрации Московского района г. Чебоксары Андрей Петров«В настоящий момент ведется мониторинг дворовых территорий, детских площадок на предмет соблюдения карантина. Но как показывает практика, бывают случаи, когда оградительные ленты срывают или, особенно в новых микрорайонах, молодые родители выходят на прогулку с детьми. Хотя городские власти, используя экипажи УМВД России по г. Чебоксары, через громкоговорители регулярно оповещают население о необходимости самоизоляции».

В свою очередь, генеральный директор управляющей компании «Волжский-3» Никита Спирин поделился тем, чем живет отрасль в эти непростые дни. «Люди, работающие в системе ЖКХ, понимают свою ответственность. Дважды в день – утром и вечером – производим обработку многоквартирных домов в целях нераспространения коронавируса. Стараемся качественно производить обработку там, где чаще всего происходит контакт человека с поверхностью. Необходимые средства для санитарной обработки были закуплены до начала коронавирусной инфекции. Планируем, что нашего запаса хватит еще на три месяца».

Рабочий по комплексной уборке зданий и сооружений Елена Илларионова рассказала о том, как начинается ее день. Надев хозяйственные перчатки, медицинскую маску, взяв специальный раствор и тряпку, Елена моет ручки входных дверей, кнопки домофона, лифта, почтовые ящики, лестничные перила, подоконники.

Жильцы многоквартирного дома с пониманием относятся к ее работе и благодарят за добросовестный труд на благо чебоксарцев.

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г. Чебоксары Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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