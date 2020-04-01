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Новости » 2 апреля – прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии

10:01 02 апреля 2020 г.

 

Сложившаяся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ситуация в Чувашии и в целом по стране вызывает у граждан массу вопросов. Как уберечь себя и своих близких от заболевания? Что влечет за собой нарушение режима самоизоляции? Какие меры по борьбе с пандемией принимают региональные власти? На эти и многие другие вопросы, волнующие жителей республики, ответят компетентные специалисты 2 апреля в ходе прямой линии рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Вопросы можно будет задать по телефону: (8352) 26-00-36 с 14:00 до 15:00.

Трансляцию прямой линии будет вести «Национальное телевидение Чувашии», «Национальное радио Чувашии» и «Тăван Радио». Также прямой эфир будет доступен для пользователей видеохостинга YouTube

Предварительный прием вопросов от граждан на прямую линию осуществляется по ссылке.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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