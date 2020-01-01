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Новости » О временных изменениях в работе объектов общественного питания и торговли на вокзалах

08:50 01 апреля 2020 г.

 

Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог приостановлена работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.). Это сделано, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос.

Также на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных Правительством РФ.

При этом администрации субъектов Российской Федерации уполномочены расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность. Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы на столичных вокзалах разрешена деятельность объектов торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов торговли, реализующих зоотовары.

 



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