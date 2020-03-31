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Новости » В Чебоксарах сокращается количество автобусов и троллейбусов в межпиковое время

08:50 01 апреля 2020 г.

 

В ходе мониторинга, проведенного 30 и 31 марта, установлено снижение пассажиропотока на муниципальных маршрутах г. Чебоксары на 60-70 %. Призыв #оставайтесьдома #ЧебоксарыПоДомам соблюдает большинство жителей.

«Благодарим жителей Чебоксар за ответственность, небезразличное отношение к жизни сограждан и понимание всей серьёзности ситуации. В борьбу с инфекцией включились все», – говорит председатель оперативного штаба, глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков.

Сегодня, 31 марта, на городском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в Чебоксарах принято решение о сокращении количества рейсов автобусов и троллейбусов в городе в межпиковое время.

С 1 апреля общественный транспорт будет ходить по следующему графику:

- в период времени с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00 по графику выходного дня,

- в период времени с 9:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 интервалы движения будут увеличены от 20 до 40 минут.

Временно приостанавливается работа троллейбусного маршрута № 100 «Чебоксары – Новочебоксарск». Возврат денежных средств за проездные билеты на данном маршруте осуществляет ООО «Единая транспортная карта».

Администрация г. Чебоксары просит горожан соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить передвижение на общественном транспорте.



г. Чебоксары Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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