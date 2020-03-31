Весенне-летний пожароопасный период сопровождается массовым выездом граждан для отдыха в лесные массивы и лесопарки, разведением костров, сжиганием твердых бытовых отходов, мусора, бесконтрольным палом сухой травы, что может привести к возникновению лесных пожаров.

К сожалению, не все граждане задумываются над тем, что выжигание сухой растительности и мусора приносит вред окружающей среде, уничтожает животный мир, приводит к материальным затратам, погибают люди. Поэтому сжигание сухой травянистой растительности является источником реальной угрозы жизни, здоровью людей и окружающей среде.

В целях стабилизации обстановки с пожарами с 1 апреля 2020 года в Чувашской Республике установлен пожароопасный сезон. Данное постановление подписал 31 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев. Утвержден перечень населенных пунктов, расположенных на территории Чувашской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров.

С 4 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта № 142 на территории республики устанавливается особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности:

запрещено посещение гражданами лесов при IV – V классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, государственных заданий на проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильным дорогам общего пользования, с проездом в оздоровительные организации и с обеспечением охраны лесов;

запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

С аномально теплой погодой в республике идет пик возникновения пожароопасной ситуации. ГКЧС Чувашии настоятельно рекомендует всем гражданам быть в пожароопасный период особенно бдительными. Ответственность – это одно, главное – бережное отношение к природе, личной безопасности и безопасности окружающих.