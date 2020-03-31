31 марта в Доме Правительства по инициативе и под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева прошло заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. В нем приняли участие министры, представители профильных ведомств, главы муниципалитетов региона.

В ходе заседания его участники обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся реализации национальных проектов в Чувашской Республике.

«Тема важная и значимая для нас. Задача развития страны, республики, достижение индикаторов, которые мы утвердили в рамках реализации национальных проектов очень актуальны. Мы будем ежемесячно в формате мониторинга проводить заседания. Особое внимание уделим процессам, где возникает больше всего вопросов», - обозначил направление работы Олег Николаев.

В Чувашии сегодня реализуются мероприятия 51 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (программ), предусмотренных майским Указом Президента Российской Федерации.

В 2020 году в Чувашской Республике финансирование региональных проектов планируется в объеме 16,8 млрд. рублей. По состоянию на 29 марта 2020 года фактическое финансирование за счет бюджетных средств составило 980,2 млн. рублей или 9,0% от планового объемов.

На заседании Министерству финансов Чувашии было поручено собрать в единую базу все заявки на выделение денежных средств, которые на сегодняшний день направлены в Правительство Российской Федерации в рамках работы над национальными проектами в регионе. «Отработка и защита таких заявок важное направление работы как для Правительства республики, так и для меня», - подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"