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Новости » Минтруд: тем, кто уже получает пособие по безработице, будет сделан перерасчет

13:24 31 марта 2020 г.

Минтруд: тем, кто уже получает пособие по безработице, будет сделан перерасчет

Минтруд: тем, кто уже получает пособие по безработице, будет сделан перерасчет

Правительство РФ утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице. Он составит 12130 рублей. Постановление вступает в силу с момента публикации документа. Получателям пособия, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле получат пособия в увеличенном размере.

Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их безработными.

Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления в центр занятости паспорта, трудовой книжки или документов, ее заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а для впервые ищущих работу – паспорта и документа об образовании. Если органы занятости в течение 10 дней с момента обращения гражданина не смогли найти соискателю подходящую работу, заявитель признается безработным.



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
 
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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