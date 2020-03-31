Правительство РФ утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице. Он составит 12130 рублей. Постановление вступает в силу с момента публикации документа. Получателям пособия, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле получат пособия в увеличенном размере.

Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их безработными.

Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления в центр занятости паспорта, трудовой книжки или документов, ее заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а для впервые ищущих работу – паспорта и документа об образовании. Если органы занятости в течение 10 дней с момента обращения гражданина не смогли найти соискателю подходящую работу, заявитель признается безработным.