31 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

Врио Главы региона подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем. На 31 марта 2020 года новых случаев заболевания инфекцией не выявлено. Под наблюдением находятся 899 человек.

«Ситуация в республике остается под контролем. При этом очевидно, что люди продолжают прибывать в республику. Мы отрабатываем межведомственное взаимодействие, чтобы муниципальные, республиканские и федеральные структуры в связке обеспечивали выполнение всех необходимых мероприятий. Сейчас не имеет значения, будут или не будут выявлены новые случаи заражения на территории республики. Мы готовы к любому развитию событий» - сказал Олег Николаев.

С 27 марта в республике начали работать мобильные бригады, которые проверяют граждан прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Медицинские работники выезжают совместно с сотрудниками МВД, Центра гигиены, Роспотребнадзора и представителями администраций муниципалитетов. Мобильные бригады работают во всех муниципалитетах республики.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов рассказал, что в ближайшее время в республику поступят дополнительно 94 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для обеспечения нужд жителей Чувашии, а также 2 аппарата ЭКМО (ЭКМО помогает поддерживать организм в течение длительного периода времени , чтобы дать возможность сердцу и/или легким отдохнуть и оправиться от болезни).

ГУП «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики изготовит около 50 тысяч марлевых повязок для нужд медицинских организаций региона, часть продукции поступит в аптеки. Стоимость одной маски составит 39 рублей. Напомним, кроме этого, на этой неделе ожидается поступление в республику более 300 тысяч масок.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии Елена Прокопьева отметила, что исследование образцов анализов проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии». Специалисты работают без выходных, в две смены. В день проводят более 200 исследований.

По вопросам COVID-19 работает единая горячая линия России: 8-800-2000-112.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафиксированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.