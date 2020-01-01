Новости » Прокуратурой Красноармейского района выявлены нарушения трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе

Прокуратурой Красноармейского района в ходе проведенной проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе выявлены нарушения в деятельности администрации Караевского сельского поселения.

Установлено, что в январе 2020 года в администрацию Караевского сельского поселения на должность ведущего специалиста-эксперта принята местная жительница.

Как установлено проверкой, в нарушение требований законодательства о муниципальной службе, главой Караевского сельского поселения вышеуказанное лицо было принято и допущено к выполнению работ без предоставления необходимой документации, в частности, принятой вновь на работу лицом не были представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, то есть за 2019 год.

Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства, главой Караевского сельского поселения до середины марта 2020 года с вышеуказанным лицом не был заключен трудовой договор.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Красноармейского района в отношении главы Караевского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, а также в адрес Собрания депутатов Караевского сельского поселения внесено представление.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Старший помощник

прокурора района

юрист 2 класса А.Л. Левый

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"