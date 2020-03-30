30 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочее совещание по вопросам эффективности деятельности АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

В совещании приняли участие министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Иван Моторин, министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, временно исполняющие обязанности руководителей институтов развития и поддержки, представители предпринимательского сообщества.

«Функционирование данных институтов развития – это требование федерального стандарта в сфере обеспечения инвестиционной привлекательности региона, с одной стороны. С другой стороны, их деятельность важна с точки зрения задач развития региона. Очевидно, что именно инвестиции являются основой обеспечения развития экономики, диверсификации экономики, а через это – обеспечение и тех, задач, которые ставит Президент: прорывное развитие экономики, что автоматически позволит нам обеспечить социальные программы», - отметил Олег Николаев.

В ходе заседания обсуждены итоги работы организаций, отвечающих за привлечение инвестиций в республику, за последние 3 года, имеющиеся проблемы и пути их решения, перспективные направления дальнейшей деятельности.

Корпорация развития Чувашской Республики является специализированной организацией, направленной на создание благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в экономику региона, содействия реализации инвестиционных проектов Чувашской Республики. Среди инвестпроектов, в реализации которых Корпорация развития оказывала содействие: строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский», бизнес-центра «Республика». В настоящее время организация осуществляет сопровождение проекта по созданию агропромышленного комплекса «Сычуань - Чувашия».

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике создан с целью содействия в реализации промышленной и инвестиционной политики в Чувашской Республике. Фонд занимается предоставлением льготных займов, исследованием конъюнктуры рынка, информационно-аналитическим и консультационным обеспечением в сфере промышленности и инвестиций.

Всего за время работы Фонда предприятиями республики подано 17 заявок на предоставление займов. Льготные займы получили 3 организации на софинансирование инвестиционных проектов (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Инструментально-экспериментальный завод», ООО «АРКТО»). Общая сумма займов составила 500 млн. рублей.

Присутствующие на совещании представители бизнес-сообщества предложили свои варианты дальнейшего развития Фонда и Корпорации, были рассмотрены конкретные предложения по реформированию данных институтов развития, минимизации дублирования функций и повышения эффективности их работы.

В частности, рассматривается возможность их реорганизации путем объединения и сохранения функционала как в сфере поддержки промышленной политики, так и в сфере создания благоприятного инвестиционного потенциала, реализации Стратегии развития Чувашской Республики.

По итогам обсуждения Олег Николаев обозначил, что для выхода на успешную и результативную деятельность обсуждаемых институтов развития необходима антикризисная программа под руководством профессионального кризис-менеджера. Он поручил предоставить потенциальным кандидатам на должности руководителя Корпорации развития и Фонда развития промышленности всю необходимую информацию для анализа ситуации и последующей подготовки перспективной бизнес-модели финансово-хозяйственной деятельности организации с конкретным обоснованием возможных затрат и эффективности планируемых мероприятий.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"