АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Актуально » Олег Николаев поставил задачу реформировать институты развития Чувашской Республики

11:12 31 марта 2020 г.

 

Олег Николаев поставил задачу реформировать институты развития Чувашской Республики

30 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочее совещание по вопросам эффективности деятельности АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики».

В совещании приняли участие министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Иван Моторин, министр финансов  Чувашии Михаил Ноздряков, временно исполняющие обязанности руководителей институтов развития и поддержки, представители предпринимательского сообщества.

«Функционирование данных институтов развития – это требование федерального стандарта в сфере обеспечения инвестиционной привлекательности региона, с одной стороны. С другой стороны, их деятельность важна с точки зрения задач развития региона. Очевидно, что именно инвестиции являются основой обеспечения развития экономики, диверсификации экономики, а через это – обеспечение и тех, задач, которые ставит Президент: прорывное развитие экономики, что автоматически позволит нам обеспечить социальные программы», - отметил Олег Николаев.

В ходе заседания обсуждены итоги работы организаций, отвечающих за привлечение инвестиций в республику, за последние 3 года, имеющиеся проблемы и пути их решения, перспективные направления дальнейшей деятельности.

Корпорация развития Чувашской Республики является специализированной организацией, направленной на создание благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в экономику региона, содействия реализации инвестиционных проектов Чувашской Республики. Среди инвестпроектов, в реализации которых Корпорация развития оказывала содействие: строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский», бизнес-центра «Республика». В настоящее время организация осуществляет сопровождение проекта по созданию агропромышленного комплекса «Сычуань - Чувашия».

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике создан с целью содействия в реализации промышленной и инвестиционной политики в Чувашской Республике. Фонд занимается предоставлением льготных займов, исследованием конъюнктуры рынка, информационно-аналитическим и консультационным обеспечением в сфере промышленности и инвестиций.

Всего за время работы Фонда предприятиями республики подано 17 заявок на предоставление займов. Льготные займы получили 3 организации на софинансирование инвестиционных проектов (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Инструментально-экспериментальный завод», ООО «АРКТО»). Общая сумма займов составила 500 млн. рублей.

Присутствующие на совещании представители бизнес-сообщества предложили свои варианты дальнейшего развития Фонда и Корпорации, были рассмотрены конкретные предложения по реформированию данных институтов развития, минимизации дублирования функций и повышения эффективности их работы.

В частности, рассматривается возможность их реорганизации путем объединения и сохранения функционала как в сфере поддержки промышленной политики, так и в сфере создания благоприятного инвестиционного потенциала, реализации Стратегии развития Чувашской Республики.

По итогам обсуждения Олег Николаев обозначил, что для выхода на успешную и результативную деятельность обсуждаемых институтов развития необходима антикризисная программа под руководством профессионального кризис-менеджера. Он поручил предоставить потенциальным кандидатам на должности руководителя Корпорации развития и Фонда развития промышленности всю необходимую информацию для анализа ситуации и последующей подготовки перспективной бизнес-модели финансово-хозяйственной деятельности организации с конкретным обоснованием возможных затрат и эффективности планируемых мероприятий.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика