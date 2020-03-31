Прикрепленные файлы

В условиях непростой эпидемиологической ситуации электронные сервисы все прочнее входят в жизнь граждан. Жителям Чувашской Республики доступен широкий перечень ресурсов с возможностью получения большинства социально значимых услуг в режиме онлайн. Об особенностях работы ряда государственных учреждений в условиях жёстких превентивных мероприятий говорили 30 марта на брифинге, организованном Мининформполитики Чувашии. В мероприятии приняли участие съемочные группы ведущих телерадиокомпаний республики. Удалённо к брифингу подключились представители печатной прессы.

Открывая мероприятие, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова напомнила об установлении в регионе режима повышенной готовности и принятии ряда важных мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

82% всех услуг Пенсионного фонда России предоставляются в электронной форме, для получения 10% из них и вовсе не требуется очного посещения. Об этом рассказала собравшимся управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашии Роза Кондратьева. Начиная с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ведомства ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ведомства или на Едином портале госуслуг. Так, из дома можно подать заявление о назначении пенсии и выдаче сертификата на материнский капитал, получить сведения о пенсионных накоплениях и многое другое.

Федеральная налоговая служба России также приостановила прием и обслуживание клиентов в налоговых инспекциях и их подразделениях. Ограничение будет действовать до 3 апреля 2020 года. По истечении этого периода попасть в инспекцию можно будет только по предварительной записи на сайте ФНС России, сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова. Как и прежде, получать услуги налоговой службы можно без личного визита в инспекцию – с помощью сервисов на сайте ведомства. Здесь работают личные кабинеты для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Эксперт напомнила, что сейчас продолжается декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году (к примеру, от сдачи имущества в аренду или продажи недвижимости), можно через сайт ведомства. Кроме того, пользователи могут задать вопросы и получать ответы в режиме онлайн.

Жителей республики просят воздержаться и от личного посещения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашии. Заместитель управляющего ведомством Михаил Семенов рассказал журналистам о возможностях дистанционных сервисов. Жители республики могут воспользоваться личным кабинетом (www.lk.fss.ru) или Единым порталом госуслуг. К примеру, здесь можно подать заявление на выдачу электронного листка нетрудоспособности в режиме карантина, получить справки о доходах и пособиях.

Перешли на особый режим работы и отделения почтовой связи Чувашской Республики. С 30 марта по 1 апреля здесь не будут принимать посетителей. Исключение составит лишь отделение закрытого типа 428019, куда юридические лица смогут сдавать почтовые отправления. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Под особой заботой Почты России находятся пожилые люди – именно эта категория находится в зоне риска заражения коронавирусом. Как сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Чувашской Республики Оксана Иванова, всем пенсионерам, которые получают пенсии через Почту России, выплаты будут производиться на дому. Кроме того, пожилые люди смогут оплатить через почтальона коммунальные платежи, оформить подписку на газеты или заказать нужный товар. Разнообразные цифровые сервисы представлены на сайте компании и в мобильном приложении.